さらば青春の光の東ブクロが１８日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、「辞めたいレギュラー番組」があると発言し、炎上したその後を話した。東ブクロは「初めて吐いた毒がネットニュースに」なったと苦笑し、それが「辞めたいレギュラー番組がある」発言だった。「それは打ち合わせもないし、台本も書かれてない。進行も森田がやる、ＭＶＰ発表も森田。サムネに僕が載ってない。もうＭＣとしていらんやんけ、や