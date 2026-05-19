◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月18日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席は四球を選んで出塁も今季初の盗塁死で好機を広げられなかった。初回の第1打席は相手先発・キングの外角スライダーに左飛に打ち取られた。4回、先頭で迎えた第2打席はフルカウントから冷静に外角に外れた球を見極め、四球で出塁した。その後、