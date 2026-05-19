栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、実行役とされる男子高校生のものとみられる衣類が現場で脱ぎ捨てられていたことが、捜査関係者への取材で分かった。県警は逃走時に発見されにくくするためだった可能性があるとみて調べている。事件直前には実行役とみられる黒っぽい服装の不審者が近隣住民に目撃されていた。県警はこれまでに、相模原市と川崎市のいずれも１６歳の男子高校生４人と、横浜市