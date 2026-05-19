元テレビ朝日社員の玉川徹氏は19日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。自民党の萩生田光一幹事長代行が18日の会見で、レギュラーガソリン1リットルあたり170円程度に抑制するため、現在続いている補助金支給の対応策について「全く見直しをせずに延々と続けるのもかなり無理がある」と述べた発言について、「その通りだと思う」と同意した。この日の放送では、高市早苗首相が18日の政府与党連絡会