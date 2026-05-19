季節外れの暑さは、19日も続き、東北では猛暑日が予想されるなど、熱中症に警戒が必要です。19日も広い範囲で季節外れの暖気に覆われているため、各地で気温が上昇し、午前11時までに群馬・桐生市で31.6度などと26地点で真夏日となっています。31.7度を観測している福島市では、日陰で遊ぶ子どもたちの姿も見られました。このあとも東北を中心に気温が上がる見込みで、予想最高気温は福島市で35度などとなっています。暑さのピーク