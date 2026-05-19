嫁姑関係に悩む人も多いですが、思ったことをハッキリ言う外国人のお嫁さんもいるようで？今回は、そんなお嫁さんのエピソードをご紹介します。オブラートに包まない嫁「うちの兄のお嫁さんは外国人。日本語は勉強中で、片言でやり取りしていました。うちの両親に初めて会ったとき、お嫁さんは思いっきりタメ口でした。母が『目上の人には敬語を使うのよ』と言ったら、『家族なのにオカシイ』『さっき本当の娘みたいと言った』『