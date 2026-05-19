今年3月、男鹿市で小型の陸上風車が倒壊していたことがわかりました。男鹿市では先月と3年前にも風車の事故が起きていて、地元の住民からは不安の声が上がっています。川島有紗記者「倒壊した風車は、住宅地のすぐ近くにある林の中に立っていました」倒壊した状態で見つかったのは男鹿市野石に設置されていた小型の陸上風車です。高さは約20メートルで、地上約1.5メートルの所で支柱が折れました。風車は大仙市のヤマ