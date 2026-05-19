ロサンゼルス・レイカーズのルーク・ケナードは、このオフシーズンにFA（フリーエージェント）となる。現地メディア『Lakersnation.com』は、シーズンを終えたケナードのインタビュー記事を公開した。 レイカーズは「NBAプレーオフ2026」で、オクラホマシティ・サンダー相手にカンファレンス準決勝敗退を喫した。プレーオフ10試合で平均11