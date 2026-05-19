高橋一生主演の『リボーン ～最後のヒーロー～』（以下、リボーン／テレビ朝日系）が放送中。さらに1月期には『リブート』（TBS系）も注目を集めるなど、近年は実写ドラマの領域でも“転生”や“人生のやり直し”を題材にした作品が増えつつある。主人公が別人として新たな人生を歩む、あるいは過去へ戻って人生をやり直す――こうした設定は、もともと小説やゲーム