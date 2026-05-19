マルシェはしっかり。１８日取引終了後、テンポスホールディングスを割当先とする第三者割当増資を実施し、９億８６００万円（差し引き手取り概算額）を調達すると発表した。新規出店や既存事業のモデル転換費用、ＥＣ事業の確立に向けた費用などに充てる。これにより、マルシェはテンポスＨＤの持ち分法適用会社から子会社に移行する。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。