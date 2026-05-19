ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が5月15日より、『KANSAI COLLECTION 2026 A/W ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』を開催中だ。 本イベントは、「KANSAI COLLECTION 2026 A/W（関西コレクション）」のスペシャルステージ出演権を懸けたオーディション企画で、17LIVEとしては9回目の実施となる。今回は、花嫁の“切ないほどの美しさ”を表現するドレスブランド「ISAMU MORITA BRI