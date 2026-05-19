ボードルア＝上値追い加速し３連騰。５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスも目前、４月１７日の戻り高値２３２０円奪回を視野に捉えている。コンサルティングから、ネットワークサーバーの仮想化及び構築、運用・保守まで一気通貫で対応できる強みで、企業のＤＸ投資需要を取り込み収益成長に反映させている。ここ数年来、飛躍的な業績変化をみせている。２７年２月期は売上高が前期比３５％