開催：2026.5.19 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 7 - 6 [ブルージェイズ] MLBの試合が19日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとブルージェイズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。 1回裏、1番 ポール・ゴールドシュミット 初