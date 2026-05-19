開催：2026.5.19 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 3 - 9 [ブリュワーズ] MLBの試合が19日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとブリュワーズが対戦した。 カブスの先発投手は今永昇太、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。 2回表、4番 クリスチャン・イエリチ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでブリュ