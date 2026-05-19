麻疹（はしか）は、感染力が強いウイルス性の疾患です。かつては日本国内でも広く流行し、子どもの命を脅かす重大な病気でしたが、予防接種の普及により近年では患者数は大幅に減少しました。 それでもなお、ワクチン未接種者や若年層、外国からの帰国者を中心に麻疹の発症が見られます。 また、麻疹は肺炎や脳炎などの合併症を引き起こすため注意が必要です。この記事では、麻疹（はしか）の原因や感染経路まで詳しく解説しま