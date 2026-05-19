国際卓球連盟（ITTF）は18日、2026年第21週の世界ランキングを発表した。 ■TOP100入り日本勢は12選手 男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの3位を維持。また、松島輝空（個人）は8位をキープし、2人が引き続きトップ10入りを維持している。ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位につけ、張本智に続く4位には