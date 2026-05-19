19日前引けの日経平均株価は4日続落。前日比386.19円（-0.64％）安の6万429.76円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1107、値下がりは436、変わらずは20と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は300.49円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が160.1円、東エレク が146.83円、フジクラ が65.37円、ファナック が53.13円と並んだ。 プラス寄与度