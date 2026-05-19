19日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比25.2％減の2346億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同27.5％減の1744億円だった。 個別ではＮＥＸＴ金融 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場 、ＭＡＸＩＳＮＹダウ上場投信 、グローバルＸＳ＆Ｐ５００キャッシュフロー 、上場