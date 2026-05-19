19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数357、値下がり銘柄数194と、値上がりが優勢だった。 個別ではＡｌｂａＬｉｎｋ、ログリーがストップ高。アディッシュは一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、カウリス、アストロスケールホールディングス、イオレ、夢展望など21銘柄は年初来高値を更新。ＱＤレーザ、ＡＣＳＬ、ライトアップ、ＱＰＳホールディン