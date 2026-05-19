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19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ105659 -29.5 60230 ２. 日経Ｄインバ 19620 -18.93609 ３. 日経ベア２ 13223-9.388.6 ４. 野村日経平均 12219 -26.3 63270