今週は3歳牝馬クラシックの二冠目、第87回（オークス／GI、芝2400m）が東京競馬場で行われる。今年は、桜花賞馬スターアニスが断然の主役。対するは、桜5着から巻き返しを期すアランカールや、クイーンC覇者ドリームコア、フローラSを制したラフターラインズに、同2着エンネ、忘れな草賞を制したジュウリョクピエロなどが逆転を狙う。そんな中、牝馬二冠を目指すスターアニスが、