いま気になる話題について、マチのみなさんにお話を聞いてきました。（藤井アナウンサー）「新年度のスタートから１か月半で疲れが溜まっていたり、この時期ならではの寒暖差で体調を悪化させたりしていないでしょうか？そんな時にあなたが気にしている健康法はなんですか？ちなみに私はコロナ禍から始めたランニングです。お気に入りの運動着と赤黒のスニーカーでいってきます」『体調を崩しやすい５月“