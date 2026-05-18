グルメすぎる大嶽部屋の大阪場所に密着！大量肉で爆食決起集会！高砂部屋は超大型ルーキーのためマル秘時短技で大歓迎会▽ジェシーが芸人宅のリビングを驚きルームチェンジ！◯みどころ▽大嶽部屋の大阪場所に密着！土10トン使って4日間で土俵作り。大量肉で関西風すき焼き&部屋伝統の豚玉・・・絶品料理で爆食決起集会▽高砂部屋に超大型ルーキーが！20kgの肉をちゃんこ長がマル秘時短料理！90分でビーフストロガノフに!? 2時