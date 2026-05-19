横神(ヨコジン)は5月13日、備長炭による手焼きにこだわった炭火焼うなぎ専門店「うな亭 楽天市場店」をオープンした。蒸さずに備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法「地焼き」同店ではネット販売を通し、卸業で培った目利きと熟練職人による関西伝承の技法「地焼き」を活かし、焼きたての味を全国へ届ける。「地焼き」とは、うなぎを蒸さずに焼き上げる技法で、外はパリッと香ばしく中は旨味が溢れる味わいが特徴。同店では、定番