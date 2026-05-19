八街！激うま！ラーメン祭実行委員会は5月15日〜6月7日の金・土・日に、全国の人気店が集結する「八街！激うま！ラーメン祭2026」を、けやきの森公園(千葉県八街市)にて開催する。第1陣ラインナップ今年で5回目を迎える本イベントは、4週間にわたり週末ごとに店舗が入れ替わる大型ラーメンフェス。今年は千葉県への落花生導入150周年を記念し、全32店舗が八街産落花生を使用した特別トッピングを提供する。第1陣(5月15日〜17日)に