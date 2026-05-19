栃木県上三川町で女性が殺害された強盗事件で、逮捕された指示役とみられる夫婦と少年4人が現場に行く前に一度集まっていたとみられることが分かりました。竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、16歳の少年4人らは今月14日、栃木県上三川町の住宅に侵入し、物色中に住人の富山英子さんの胸を刺すなどして殺害した疑いがもたれています。海斗容疑者はけさ、勾留質問のために警察署から裁判所に護送され、美結容疑者は身柄を検察庁に送ら