グレート・ビーンズは4月25日、運営するBtoBtoC型キャリアプラットフォーム「CIY(シーアイワイ)」にて、生成AIを活用した応募書類テキスト自動生成サービスをリリースした。生成AIを活用した応募書類テキスト自動生成サービスをリリース同サービスは、特許取得済みの求職者側で蓄積された累計65万人分の自己分析データとAIによる企業研究データを掛け合わせ、応募企業ごとに最適化された志望動機や自己PRなどを自動生成するもの。