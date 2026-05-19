岡山・瀬戸内市内の墓地で4月以降、墓に花を供える際に使われるステンレス製の花筒が約20件相次いで盗まれる被害が出ている。寺は貼り紙で警戒を呼びかけており、警察が窃盗の疑いで捜査している。墓地でステンレス製の花筒が盗まれる被害相次ぐカメラが捉えたのは、岡山・瀬戸内市内の墓地で相次いでいる被害だ。盗まれたのは墓に花を供える際に使われるステンレス製の筒。墓に花をいける「花筒」が4月以降複数の墓からなくなって