スタッフにグラスを投げたりマネージャーを殴ったり蹴ったりしたとして暴行の罪に問われたタレントの「デヴィ夫人」（86）の初公判が、来月23日に東京地裁で開かれることが決まりました。「デヴィ夫人」ことラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ被告は、2025年2月、東京・渋谷区の飲食店で事務所の女性スタッフにシャンパングラスや食器を投げつけた罪のほか、10月には渋谷区の動物病院で、当時マネージャーだった女性に殴る蹴るの暴行