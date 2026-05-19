神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールは6月19日〜9月14日、夏季限定の「水あそびひろば」をオープンする。びっくりバケツ同エリアは、今年で4年目を迎える。多彩な仕掛けで暑い夏を楽しく過ごせるとして、毎年人気を集めている。広場には、360度回転して水をまき散らす「バイキンメカ」や、ヤシの木に吊るされ不規則に水が降り注ぐ「びっくりバケツ」など楽しい仕掛けの遊具を設置。バイキンメカミストや水のアーチが優