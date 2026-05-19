◇ア・リーグホワイトソックス―マリナーズ（2026年5月18日シアトル）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が18日（日本時間19日）、マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、0―1の3回1死一塁で、相手先発のウーから右前打をマークした。93.8マイル（約151キロ）の高速スライダーを巧みなバットコントロールで一、二塁間を破り右前に。元マリナーズのイチロー氏も躍動した同球場で、背番号51をほうふつさせる華麗