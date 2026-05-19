ＦＸ（外国為替証拠金）取引で得た所得を過少申告し、所得税約２７００万円を脱税したとして、東京国税局が、東京都足立区、契約社員の男（５４）を所得税法違反容疑で東京地検に告発したことが、関係者の話でわかった。関係者によると、男はＦＸ取引で得た２０２３年分と２４年分の所得約１億８４００万円を申告せず、所得税約２７００万円を脱税した疑い。円に対して上昇基調だった複数の外貨に投資をして多額の利益を上げて