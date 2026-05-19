アメリカのトランプ大統領は19日に予定していたとするイランへの再攻撃について、中東諸国からの要請で見送ることにしたと明らかにしました。【映像】米軍の攻撃の様子トランプ大統領「私は（攻撃を）できれば永遠に、少なくともしばらく見送ることにした。イランと協議中で結果を見極める必要があるからだ」トランプ大統領は18日記者団に対して、19日に実施する予定にしていたとするイランへの再攻撃についてカタールやサウジ