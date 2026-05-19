「クマに出会わないための6カ条」を政府が公開しました。木原官房長官：来週から、クマに出会わないための6カ条について配信予定ですので、ぜひご確認をお願いします。最近のクマ出没件数が過去の同じ時期に比べて倍増していることを踏まえ、政府はクマ対策の注意事項や対処方法の周知に乗り出しました。山菜採りに出かける人に向けて「早朝や夕方を避ける」など「クマに出会わないための6カ条」を新聞やインターネット上に掲載し