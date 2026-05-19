エースコックは5月18日より、「魚藍亭監修 よこすか海軍カレーラーメン/よこすか海軍カレーうどん」(希望小売価格236円/税抜)を全国で発売する。「魚藍亭監修 よこすか海軍カレーラーメン/よこすか海軍カレーうどん」(希望小売価格236円/税抜)"カレーの街よこすか"認定第1号の名店、魚藍亭が監修したカップめんが今年も登場する。レールウならではの濃厚感と牛脂のコクが決め手の味わいに仕上げた。カレーラーメンとカレーうどんの