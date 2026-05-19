5月19日 発表 ジー・モードは、2027年に発売を予定しているPC用アドベンチャー「里山のおと 春さんぽ」のパブリッシングを担当することを発表した。 【『里山のおと 春さんぽ』紹介動画】 「里山のおと 春さんぽ」は日本の春の里山を舞台にしたポイント&クリックアドベンチャーゲーム。タヌキくんのもとに友達のキツネくんから手紙が届き、一緒にお花見をするため山へ