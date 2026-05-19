三井グループと公益財団法人 三井文庫は、三井グループ350周年記念事業として進めてきた「三井文庫所蔵史料デジタルアーカイブ事業」において、約1万5,000点の歴史資料画像を5月18日よりオンラインで無料公開した。三井文庫外観同事業は、2023年度から2027年度までの5カ年計画で進められており、所蔵する近世の三井家記録文書や、近代の三井銀行、旧三井物産、三井鉱山などの会社資料から、研究価値や利用頻度の高い資料を順次デジ