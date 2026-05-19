お笑いコンビ「錦鯉」が、今年も独演会ツアー「その男、バカにつき」（５月２３日〜７月１８日）を行う。オール新ネタを引っさげて、長谷川雅紀（５４）と渡辺隆（４８）が１０都市１２公演を敢行。「Ｍ―１グランプリ２０２１」優勝から約４年半、２人が感じた変化とは――。７月３０日に５５歳を迎える長谷川は、取材中に「肩甲骨が痛くて…」と顔をしかめながらも「もしかしたら今回が最後かもしれないというくらいの気持