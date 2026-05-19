4Stellaは、ITツールの導入後に運用が定着しない「DX導入倒れ」を防ぐため、実務代行型DX支援サービス「スマレディDX」の提供を開始した。スマレディDXによる業務変化のステップ同社は中小企業向けの業務支援・DX推進を手掛けており、リピート率95%の実績を持つ。今回、提供を開始した「スマレディDX」は、DXとBPOを一体化して提供する新サービスとなる。システム導入だけでなく、データ入力や日常業務の運用まで代行し、現場に負