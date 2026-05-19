逃走中リミナルワールド製作委員会は6月27日〜9月27日、人気番組『逃走中』の世界をVRで体験できる次世代型イベント『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』を、お台場のダイバーシティ東京 プラザで開催する。逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ_キービジュアル『逃走中』はこれまで番組放送だけではなくイベント、映画、ゲームなどさまざまな展開を行ってきた。今回は、史上初となるバーチャル空間で実施。ネットミー