日本教育クリエイトは、動画学習サービス「サクラボ」にて「介護福祉士受験対策講座」をリリースした。同講座は、国家試験合格に向けた基礎固めから実践対策までを段階的に学習できる構成で、予習・復習用の補助教材として活用できる。コンテンツのひとつ「よく出るキーワード解説」では、頻出テーマや重要ポイントを整理。学習を始める前に全体像を把握できるため、効率的に学習を進めることができる。「外国人のための過去問解説