岡村來佳が海外挑戦を模索するため2025/26シーズンをもって離脱する三菱重工浦和レッズレディースは5月19日、DF岡村來佳が海外挑戦を模索するため、2025/26シーズンをもってチームを離脱することになったと発表した。東京都江戸川区出身で2005年7月30日生まれの岡村は、165センチの体躯を持つセンターバック。FCエスブランコ、バディFCを経て、浦和レッズレディースジュニアユース、三菱重工浦和レッズレディースユースで育ち