U-23タイ代表ヨサコーン・ブーラパーに複数の海外クラブが関心を示しているタイ1部チョンブリーFCに所属するU-23タイ代表の若手FWヨサコーン・ブーラパーの将来について、同クラブのテクニカルディレクターを務めるヴィタヤ・ラオハクル氏が言及した。タイメディア「Ballthai」が報じている。20歳の若きアタッカーにはすでに複数の海外クラブが関心を示しており、同氏も「韓国、日本、そしてオーストリアからオファーがある」と