ブレーメン長田澪、フライブルクやニューカッスルが移籍先候補かドイツ1部ブレーメンに所属するGK長田澪は現地時間5月18日、欧州の複数クラブから関心を集めており、今夏の移籍市場で新天地へ赴く可能性が急浮上している。ドイツメディア「スカイスポーツ」のフロリアン・プレッテンベルク記者が報じた。同氏によると、長田の移籍は「ますます可能性が高まっている」と伝えており、保有元であるブレーメンの動向に大きな注目が集