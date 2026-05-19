インスタグラム更新フィギュアスケート女子で2022年北京五輪を制したアンナ・シェルバコワ（ロシア）の近影に注目が集まっている。日本時間18日にインスタグラムを更新。大人びた黒の私服姿に、世界中のファンから賛辞が寄せられた。カメラを見つめて優しく微笑むシェルバコワ。肩を大胆に見せた黒のオフショルダー姿だ。風にふわりと長い黒髪をなびかせ、リラックスした表情を浮かべている。3月28日に22歳となった五輪女王