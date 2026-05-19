5月15〜17日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開4週目を迎えた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員25万8000人、興収3億6000万円をあげ、先週の2位から再び首位に返り咲いた。累計では動員466万人、興収64億円を突破した。【写真で見る】5月15〜17日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、『プラダを着た悪魔2』が、週末金土日動員25万3000人、興収4億600万円と高稼働を見