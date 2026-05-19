スカーレット・ヨハンソンが出演する映画『Paper Tiger（原題）』が、カンヌ国際映画祭にて7分間のスタンディングオベーションで迎えられた。会場にいなかったスカーレットに感動をシェアしようと、監督がビデオ通話を試みるも、残念ながら応答はなかったようだ。【写真】『Paper Tiger（原題）』プレミアに登場したデミ・ムーア、巨大リボンドレスで圧巻の装いVarietyによると、現地時間5月16日、南仏で開催中のカンヌ国際映