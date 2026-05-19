馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はニホンピロアワーズが勝った２０１３年の平安Ｓを取り上げる。前年のジャパンカップダート覇者が、異例の参戦で快勝した。 これが、Ｇ１ウイナーの貫禄だ。ニホンピロアワーズは道中３番手を追走。４コーナーで楽な手応えのまま徐々に進出すると、直線半ばで酒井の左ステッキに反応し、一気に脚を伸ばす。内でしぶとく踏ん張るナムラタイタンを競り落とし