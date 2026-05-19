女優の岡崎紗絵が、夏らしい爽やかなコーデを披露した。岡崎は１９日までに自身のインスタグラムに「ＩｎＲｅｄ」と記し、コーデショットを公開。イエローのシースルーブラウスにデニムをあわせ、キャップをかぶった夏らしいショットをアップした。この投稿にファンからは「どカジュアルな紗絵ちゃんも、かわいい」「赤帽子も似合ってるの最強」「可愛すぎます」「似合いすぎてて好き」などの声が寄せられている。