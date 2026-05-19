記事ポイント三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に2025年に続き協賛2026年5月30日・31日、日比谷公園・東京ミッドタウン日比谷・東京国際フォーラムの3会場で開催入場無料、音楽プロデューサー亀田誠治氏が実行委員を務める 日比谷を舞台にした無料の音楽フェスが、2026年も開催されます。三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」への協賛を発表し、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、日比谷公園を中心とした複数